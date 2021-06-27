Бывший президент США Дональд Трамп, проигравший выборы на пост главы государства в 2020 году, продолжает настаивать, что их результаты были подтасованы. Он сравнил американские выборы с украинскими 2004 года, когда выиграл Виктор Янукович.

Об этом Трамп заявил во время первого митинга после своего ухода из Белого дома, который прошел в Веллингтоне, штат Огайо.

"Подобные вещи (фальсификации - Ред.), говорят, случились в Украине в 2004 году. Теперь в большей степени они случились здесь. Мы это докажем", - сказал экс-глава государства.

По словам Трампа, в штате Филадельфия "голосов подсчитали больше, чем там было избирателей".

Напомним, с момента проигрыша на выборах президента в прошлом году Трамп постоянно утверждал о том, что демократы подтасовали результаты голосования. Последнее такое заявление он сделал на съезде Республиканской партии в начале июня.

Ранее Трамп заявлял, что серьезно рассматривает возможность баллотироваться на президентский пост в 2024 году. Якобы в связи с этим он удалил страницу на сайте, при помощи которой поддерживал связь со своими сторонниками.