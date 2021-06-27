За сутки 26 июня в Украине зарегистрировали 450 новых случаев заражения коронавирусом. Для сравнения, в предыдущие сутки инфицированных было 756.

Статистику приводит в Фейсбуке пресс-служба Минздрава.

Из заразившихся 28 детей и 6 медработников. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (135), Днепропетровской (46), Одесской (39), Киевской (37) и Николаевской (22) областях.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы 529 человек;

летальных случаев - 17;

выздоровели - 1097 человек.

За сутки протестированы:

методом ПЦР - 13926 человек;

методом ИФА - 2966 человек;

экспресс-тестами - 8936 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболели - 2 233 996 человек;

выздоровели - 2 163 069 человек;

летальных случаев - 52 286;

проведено ПЦР-тестов - 10 794 794.

В связи с падением заболеваемости многие украинцы расслабились. Как писала "Страна", посетители джазового фестиваля во Львове массово не соблюдают дистанцию и не носят маски.

Между тем в Украине очередной демографический провал. В этом году поставлен антирекорд по смертности, на что не в последнюю очередь повлияла и пандемия коронавируса.