Коронавирус в Украине: рекордный спад. За сутки по всей стране выявлены только 450 заражений
За сутки 26 июня в Украине зарегистрировали 450 новых случаев заражения коронавирусом. Для сравнения, в предыдущие сутки инфицированных было 756.
Статистику приводит в Фейсбуке пресс-служба Минздрава.
Из заразившихся 28 детей и 6 медработников. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (135), Днепропетровской (46), Одесской (39), Киевской (37) и Николаевской (22) областях.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы 529 человек;
- летальных случаев - 17;
- выздоровели - 1097 человек.
За сутки протестированы:
- методом ПЦР - 13926 человек;
- методом ИФА - 2966 человек;
- экспресс-тестами - 8936 человек.
За все время пандемии в Украине:
заболели - 2 233 996 человек;
выздоровели - 2 163 069 человек;
летальных случаев - 52 286;
проведено ПЦР-тестов - 10 794 794.
В связи с падением заболеваемости многие украинцы расслабились. Как писала "Страна", посетители джазового фестиваля во Львове массово не соблюдают дистанцию и не носят маски.
Между тем в Украине очередной демографический провал. В этом году поставлен антирекорд по смертности, на что не в последнюю очередь повлияла и пандемия коронавируса.