В субботу, 26 июня, неизвестные активисты, которые назвались представителями ветеранских организаций, пришли к дому судьи Конституционного суда Виктора Кривенко.

Соответствующее видео обнародовано в телеграм-канале адвоката Ростислава Кравца.

На кадрах видно, что к дому пришли мужчины, лица многих из них закрыты масками. Они заявили, что суди КС саботируют повестку дня и не ходят на работу и поэтому активисты устроили свою акцию не возле государственного учреждения, где это разрешено, а на частной территории.

На заборе и стенах дома активисты расклеивали листовки. По словам одного из них, в акции приняли участие ветеранская и несколько общественных организаций, однако каких именно, он не уточнил.

"Мы их (вероятно речь идет о судьях КСУ - Ред.) загоним! Мы у вас тут жить будем! Еще не раз приедем", - сказал один из них.

Среди участников акции есть и Евгений Карась, - лидер праворадикальной организации С14, которая позже получила название "Общество будущего". Во время съемки, которую вела одна из адвокатов, он начал агрессивно кричать на нее с использованием нецензурной лексики.

В комментарии "Стране" адвокат судей КС Александра Тупицкого и Александра Касминина Ростислав Кравец заявил, что расценивает это как давление власти на Конституционный суд.

"На мой взгляд, Офис Президента перешел уже к прямым физическим угрозам и давлению на судей Конституционного суда Украины, которые исполняют свой долг и не готовы по команде Зеленского принимать нужные ему и нашим иностранным "друзьям" решения. Такие действия подпадают под действия целого ряда статей Уголовного кодекса Украины, а именно ст. 344 - вмешательство в деятельность государственного деятеля, ст. 364 - злоупотребление властью или служебным положением, ст. 376 - вмешательство в деятельность судебных органов.

Судя по всему, у Зеленского настоящая паника, грубейшие нарушения Закона за последние три месяца превзошли все, что можно было себе представить. Незаконное отстранение судей КСУ, похищение Николая Чауса в Молдове, попытка получить неограниченные полномочия и запрет судам оспаривать его действия, а сейчас уже неприкрытое физическое давление на судей Конституционного суда Украины. Страшно представить, что Украину и украинцев ждет в ближайшем будущем. Видимо, могут начаться расстрелы неугодных прямо на улице. Это видимо те нестандартные методы, о которых он говорил в своем интервью, были придуманы им со своей командой?", - задается вопросом Ростислав Кравец.

Отметим, что имя Виктора Кривенко звучит на записях из кабинета главы Окружного административного суда Киева (ОАСК) Павла Вовка, обнародованных НАБУ. Также Кривенко входит в число судей, устроивших "бунт" в КСУ, чтобы предоставить Александру Тупицкому возможность участвовать в заседаниях.

Напомним, 27 марта президент Украины Владимир Зеленский отменил указ о назначении Тупицкого и Касминина судьями КСУ, подписанный еще Виктором Януковичем во время его президентства.

Также сообщалось, что Тупицкий считает свое отстранение незаконным и уже несколько раз пытался прорвать кордон охраны КСУ, чтобы попасть в рабочий кабинет.