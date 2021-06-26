В Минске мужчина на автомобиле на полном ходу въехал в ворота посольства России. Но на этом он не остановился - перелез через забор и оказался на территории дипведомства.

Об этом сообщает пресс-служба УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

35-летний мужчина на автомобиле Ford на полном ходу въехал в ворота посольства, выбежал из машины и перелез через забор на территорию представительства.

"Там он был задержан. По предварительной информации, нарушитель во время происшествия находился в состоянии наркотического опьянения", - отметили в УГАИ.

На месте ДТП работает, в том числе, саперно-пиротехническая группа.

Ранее "Страна" рассказывала, как посольство России в Беларуси придумало "шутку" про главу МИД Литвы.

Глава МИД Литвы написал в своем Тwitter о том, что страна решила последовать примеру Латвии и Эстонии и выслать двух российских дипломатов в знак солидарности с Чехией. В ответ посольство РФ в Минске сделало перепост его твита и предложило подписчикам выбрать один из хэштегов #smalldipenergy (в переводе с англ. "энергия маленькой "дип"", вероятно подразумевалось дипмиссии - Ред.) или #smalldickenergy ( в переводе с англ. "энергия маленького члена" - Ред.).

Еще мы писали о том, что посольство США открывает в Киеве на Почтовой площади Американский университет.