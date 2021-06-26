В Афинах во время церковного суда священник, у которого в 2018 году под рясой обнаружили около двух граммов кокаина, облил присутствовавших кислотой. В результате пострадали десять человек: семеро митрополитов, двое юристов и полицейский.

Об этом сообщает The Guardian.

Во время церковного суда епископы обсуждали возможность лишения священника сана в связи с тем, что в 2018 году у него под рясой обнаружили 1,8 грамма кокаина. Который, по его же признанию, предназначался для личного употребления.

В ходе суда священник начал обливать присутствовавших кислотой, в результате пострадали десять человек, в основном они получили ожоги лица и рук. Трое митрополитов сейчас находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Нападающего задержали. Греческая православная церковь поражена инцидентом. Катерина Сакелларопулу, президент Греции, осудила нападение.

Напомним, в Киевской области мужчина плеснул в лицо жене кислотой из бутылки и ушел. Женщина получила ожоги I и II степени.

Также мы сообщали, что в Одессе поймали мужчину, который облил кислотой 12-летнего мальчика, игравшего у него под окнами.