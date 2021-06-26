Сегодня, 26 июня, Международный день борьбы со злоупотреблением наркотиками и их незаконным оборотом. Более 300 тыс. человек в Украине употребляют наркотики. Медики рассказали, как можно помочь близкому, если он стал наркозависимым.

Об этом сообщает пресс-служба ЦОЗ на своей странице в Facebook.

В первую очередь, следует убедиться в том, что человек действительно является наркозависимым. Обычно у такого человека появляются проблемы в учебе, работе, дома. Ухудшается здоровье - нарушается сон, повышается утомляемость, меняется вес и возникают когнитивные нарушения. Появляются резкие изменения настроения и поведения. Могут возникнуть материальные проблемы, поскольку употребление наркотиков требует затрат.

"Поговорите с близким вам человеком о том, что вы заметили изменения в его жизни. Подчеркните, что вы не будете осуждать его и обвинять, если он признается в том, что употребляет наркотики. Не оценивайте опыт этого человека, не пытайтесь сравнивать его со своим, не используйте аргумент "я могу прожить без наркотиков" или "просто прекрати это делать", - рекомендуют в ЦОЗ.

Следует поинтересоваться самочувствием человека, потому что люди, которые начинают употреблять наркотики, могут делать это из-за депрессивных состояний, чувства одиночества, потребности в признании. Позже у человека возникает зависимость и это влияет не только на его жизнь, а также и на жизнь его близких и друзей.

"Если вы начинаете находить у человека крошечные полиэтиленовые пакеты, небольшие кусочки пищевой пленки, трубки, бонги, сожженную фольгу / ложки / шприцы, поговорите с ним об этом. Не утверждайте, а спросите у человека, связано это с употреблением наркотиков и выслушайте ее ответ", - советуют специалисты.

Рекомендуют сосредоточиться на том, чтобы выстроить доверие с наркозависимым. Нужно уважать личные границы человека и быть с ним честным, не забывать, что разговор не обязывает близкого к резким изменениям. Не стоит угрожать обращением в полицию или к психиатрам, нужно быть рядом и проявлять готовность выслушать.

"Важно донести, что вы готовы помочь человеку, если он об этом попросит. Напомните, что просить о помощи - ни в коем случае не признак слабости. Умение признать свою проблему и попросить о помощи - это характеристика сильной личности и готовности меняться.

Когда это произойдет, предложите человеку обратиться к семейному врачу или сразу к психиатру. Врач может назначить курс лечения и реабилитации, а также предложить пройти курс в центре реабилитации", - рассказывают в Центре.

В ЦОЗ напомнили, что избавление от наркотической зависимости - длительный и сложный процесс. И во время помощи близкому, не стоит забывать заботиться и о собственном психоэмоциональном состоянии.

Напомним, в Полтаве насильно лечили от наркозависимости группу украинцев и гражданина США.

Также сообщалось, что в Волынской области 30 человек насильно лечили от наркозависимости в рабских условиях.