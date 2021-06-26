Китай заявил, что поставляет вакцины другим странам без каких-либо политических условий, однако приветствует исключение Украиной своей подписи под заявлением о правах человека в китайском регионе Синьцзян.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Китая в письменном ответе агентству Associated Press после публикации данных об угрозах Украине со стороны Китая с требованием отозвать подпись под документом.

Так, в заявлении МИД Китая говорится, что он приветствует решение Украины отказаться от своей подписи под заявлением на заседании Совета ООН по правам человека в Женеве.

Агентство отмечает, что Китай прямо не ответил на конкретное обвинение в давлении в адрес Украины.

"Мы не слышали, чтобы Украина столкнулась с какими-либо трудностями при импорте вакцин из Китая. Предоставление Китаем вакцин и противоэпидемических материалов другим странам не предназначено для получения выгод от других стран, и здесь нет никакой геополитической цели или каких-либо дополнительных политических условий", - говорится в сообщении.

Ранее в Госдепе заявили, что Китай отменил поставку вакцин Украину в отместку за голосование в ООН.

Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд 25 июня заявила, что Китай отменил поставку вакцин от коронавируса в Украину из-за того, что та проголосовала за резолюцию касательно Синьцзяна в ООН.

Напомним, зимой Украина подписала первый коммерческий контракт о поставках китайской вакцины CoronaVac, которой сейчас украинцев прививают в центрах массовой вакцинации.