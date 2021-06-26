Президент Украины Владимир Зеленский посредством видеообращения обратился к кандидатам на пост Федерального канцлера Германии и задал им вопросы, которые касались членства Украины в Европейском Союзе и НАТО.

Видеообращение глава государства записал рамках участия в панельной дискуссии на тему "Роль Германии в мире".

Зеленский отметил, что день парламентских выборов в Германии 26 сентября, станет важным днем не только для ФРГ, но и для Украины, поскольку Германия является ключевым партнером и важной стороной Нормандского формата.

"Согласны ли вы, что европейский проект не будет завершенным и полноценным без Украины? Согласны ли вы, что путь Украины в Европу должен быть дорогой с двусторонним движением? После Революции Достоинства, когда сотни украинцев отдали свои жизни за европейский выбор, прошло семь лет. Не устала ли Европа так долго прятаться от вопроса членства Украины в ЕС? И не пора ли от дипломатичного избегания перейти к четким ответам, условиям, шагам и срокам?" - спросил президент.

Кроме того, Зеленский напомнил, что сейчас к государственным границам Украины стянуто около 100 тысяч российских военных. И европейские лидеры поддерживают предоставление Киеву гарантий безопасности, но Украина не входит в НАТО.

"Если мы не в НАТО, о каких именно гарантиях идет речь?" - задал вопрос украинский лидер.

Помимо этого, он поинтересовался мнением каждого кандидата относительно поддержки "Северного потока - 2" и его влиянии на европейскую безопасность и единство континента.

"Как вы думаете, аннексия Россией Крыма и война на востоке Украины, более 14 тысяч погибших в войне на Донбассе и полтора миллиона людей, которые вынуждены покинуть свои дома, – все это является достаточными причинами, чтобы не рассматривать всерьез идею возобновления саммитов ЕС – Россия до восстановления территориальной целостности Украины?", - задал вопрос Зеленский.

Напомним, двое из троих претендентов на пост канцлера Германии поддержали "Северный поток-2".

Также сообщалось, по итогам парламентских выборов в Германии определится, кто сменит Ангелу Меркель на посту канцлера Германии. Ранее "Страна" разбирала предвыборный расклад в ФРГ.