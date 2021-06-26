Разработчики социальной сети Instagram тестируют возможность публиковать фото и видео с компьютера. Соцсеть долго не давала возможности создать веб-версию своего продукта.

Об этом сообщает Bloomberg.

"Мы знаем, что многие люди заходят в Instagram со своих компьютеров. Чтобы улучшить этот опыт, мы сейчас тестируем возможность создавать сообщения Feed в Instagram через настольный браузер", - рассказала пресс-секретарь компании Facebook Кристин Пай.

Данную функцию увидел консультант из социальных сетей Мэтт Наварра, который показал скриншоты новых функций в Твиттере.

Instagram основали в 2010 году.

Ранее "Страна" сообщала, что Еврокомиссия начала антимонопольное расследование против Facebook.

ЕК подозревает, что, когда конкурирующие компании рекламируются в соцсети, корпорация может получать коммерчески ценные данные, в том числе о предпочтениях потребителей, и затем использовать их против соперников.

При этом сама компания отрицает все обвинения.

Еще мы писали, что после обвинений в предвзятости и подавлению сообщений в поддержку Палестины во время недавнего конфликта в секторе Газа Instagram изменил способ демонстрации контента.