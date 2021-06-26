Глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок объявил в субботу о своем решении подать в отставку на фоне разгоревшегося вокруг него громкого скандала.

В видеообращении, размещенном на его странице в Twitter, министр принес извинения за то, что нарушил правила социального дистанцирования, встречаясь с любовницей.

"Сегодня я виделся с премьер-министром, чтобы подать прошение об отставке с поста министра здравоохранения и социальных дел. Я понимаю, что всем жителям этой страны пришлось принести огромные жертвы (в ходе борьбы с пандемией коронавируса и карантина, - Ред.). Те из нас, кто устанавливают эти правила, должны им следовать, и поэтому я обязан покинуть должность", - сказал Хэнкок.

Напомним, ранее сегодня в сети появились кадры, где министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок нарушил правила карантина, поцеловавшись со своей помощницей Джиной Коладанжело.

Запись была сделана камерой видеонаблюдения еще в мае, когда в Великобритании еще действовал запрет на близкие контакты вне дома. Мэттью Хэнкок и Джина Коладанжело поцеловались в помещении офиса Министерства здравоохранения на улице Уайтхолл в рабочее время.

Любовница министра, 43-летняя лоббист Джина Коладанджело, замужем за миллионером Оливером Трессом - владельцем сети магазинов одежды Oliver Bonas. У пары тоже трое детей. Хэнкок ранее заявлял, что знаком с Коладанджело со времен совместной учебы в Оксфорде. В сентябре 2020-го он нашел "подруге" место помощницы и ввел ее в состав совета Минздрава с окладом 15 тысяч фунтов стерлингов (21 тысяча долларов) в год, при том что работать ей приходится всего 20 дней в году.

Также "Страна" рассказывала, что министр здравоохранения Австрии подал в отставку из-за "перегрузки" на работе.