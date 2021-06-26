Черноморский флот контролируют действия американского эсминца с управляемым ракетным вооружением USS Ross, который вошел в субботу в Черное море.

Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной РФ, передает ТАСС.

"Силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за действиями эсминца УРО (ПРО) Ross ВМС США, зашедшего 26 июня в акваторию Черного моря", - сказали в центре.

Ранее Шестой флот ВМС США сообщил, что американский эсминец в Черном море примет участие в многонациональных военных учениях Sea Breeze - 2021. Ross присоединится к 31 кораблю во время морской части учений.

"Сценарий предполагает объединение вооруженных сил из Северной и Южной Америки, Европы, Африки, Азии и Австралии для проведения различных военных дисциплин на море, суше и в воздухе, включая боевые действия на суше, против кораблей и ПВО, а также налаживание навыков обезвреживания боеприпасов", - говорится в тексте.

Ранее "Страна" сообщала, что вчера американский ракетный эсминец "Лабун" покинул Черное море. Он приплывал в регион для обеспечения безопасности.