В воскресенье, 27 июня, во всех регионах Украины пройдут грозовые дожди. При этом температура воздуха останется довольно высокой, днем в пределах +24...+31 градуса. В то же время столичном регионе днем будет чуть прохладнее, чем в субботу.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В западной части страны днем столбики термометров подниматься до +24...+28 градусов, ночью будет прохладнее - +14...+21 градус. Слабые дожди с грозами ожидаются в течение всех суток.

На юге Украины температура воздуха днем ожидается +29...+31 градус, ночью столбики термометров опустятся до +19...+21 градуса. Грозовые дожди будут идти как днем, так и ночью.

В восточных регионах температура воздуха днем будет +28...+32 градус, ночью +20...+22, грозовые дожди на протяжении суток.

В северной части Украины и Киеве днем температура воздуха будет +26...+28 градусов, ночью +18...+22. При этом на субботу, 26 июня, синоптики прогнозировали дневную температуру до +34 градусов. Грозовые дожди средней интенсивности будут идти и в дневное и в ночное время суток.

Напомним, в субботу под Киевом выпал град размером с куриное яйцо. Также мы сообщали, в Украине из-за непогоды задерживаются более десятка поездов.

Ранее "Страна" писала, что в Киеве объявили первый уровень опасности из-за непогоды.