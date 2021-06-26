В субботу, 26 июня, в Средиземном море корабли постоянного соединения военно-морского флота России проведут учебные ракетные стрельбы возле авианосной ударной группы Королевского флота Великобритании.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на сообщение о зонах ограничения полетов (NOTAM).

Группу британского военно-морского флота, возле которого пройдут учения, возглавляет авианосец Queen Elizabeth. Согласно координатам, корабли ВМФ России должны провести пуски в районе к югу от Кипра.

Кроме того, из сообщения следует, что в этом же районе до 30 июня действует палубная авиация британского авианосца Queen Elizabeth. Как сообщало на текущей неделе министерство обороны Великобритании, самолеты наносят удары по боевикам в Сирии и Ираке.

Напомним, 23 июня британский эсминец Defender, который участвовал в совместных с Украиной учениях, вошел в воды Черного моря возле аннексированного Крыма, откуда его выпроводили российские военные, применив бомбометание.

После этого в Минобороны РФ был вызван британский военный атташе.

В России действия эсминца расценили как провокацию Россию и создание основы для международного скандала.