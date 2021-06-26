Министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок нарушил правила карантина, поцеловавшись со своей помощницей Джиной Коладанжело.

Компрометирующие кадры опубликовал британский таблоид The Sun.

Отмечается, что запись была сделана камерой видеонаблюдения еще в мае, когда в Великобритании еще действовал запрет на близкие контакты вне дома. Мэттью Хэнкок и Джина Коладанжело поцеловались в помещении офиса Министерства здравоохранения на улице Уайтхолл в рабочее время.

Позже британский министр сделал официальное заявление и признал свою вину в нарушении социальной дистанции: "Я разочаровал людей и очень жалею. Я продолжаю работать над тем, чтобы вывести страну из этой пандемии, и был бы благодарен за конфиденциальность для моей семьи в этом личном вопросе", - просил тогда министр.

Отмечается, что после скандала оппозиционная партия Лейбористов настаивала на увольнении Хэнкока, однако премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отказался отправлять его в отставку. Тем не менее, вопрос министра здравоохранения в правительстве пока не закрыт.

Ранее глава Минздрава сам постоянно призывал британцев не обнимать любимых, не заниматься случайным сексом и придерживаться "устоявшихся отношений'', чтобы остановить распространение коронавируса в стране.

Любовница министра, 43-летняя лоббист Джина Коладанджело, замужем за миллионером Оливером Трессом - владельцем сети магазинов одежды Oliver Bonas. У пары тоже трое детей. Хэнкок ранее заявлял, что знаком с Коладанджело со времен совместной учебы в Оксфорде. В сентябре 2020-го он нашел "подруге" место помощницы и ввел ее в состав совета Минздрава с окладом 15 тысяч фунтов стерлингов (21 тысяча долларов) в год, при том что работать ей приходится всего 20 дней в году.

Лейбористы требуют провести расследование и доказать, что Оливер Тресс связан с членами правительства Бориса Джонсона.

Ранее "Страна" рассказывала, что министр здравоохранения Австрии подал в отставку из-за "перегрузки" на работе.

Также ми писали о том, что с 14 июня в Великобритании на месяц продлили карантин, чтобы вакцинировать от коронавируса больше населения.