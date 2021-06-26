Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность снятия санкций с духовного лидера Ирана Али Хаменеи в рамках переговоров по возобновлению ядерной сделки.

Об этом в субботу, 26 июня, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники.

Согласно данным журналистов, участники переговоров по возвращению США к соглашению с Ираном в Вене обсуждали такой вариант как "часть более широкого круга компромиссов, которые приведут к возвращению США в сделку и соблюдению со стороны Ирана ее условий".

По мнению экспертов и ывших высокопоставленных американских чиновников, санкции не имели большого влияния на экономику Ирана или его ядерную программу. К тому же, ограничения против Хаменеи "носили почти что символический характер", поскольку ни лидер, ни его приближенные не владеют активами в США.

Напомним, Иран работает на документом, который призван урегулировать разногласия между Ираном и США по ядерной сделке.

Также сообщалось, что Иран вернется к ядерной сделке с США в случае снятия санкций с 1500 человек и компаний.