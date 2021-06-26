В октябре на воду спустят первый из 20 французских патрульных катеров, закупленных Украиной для пограничников
Три корпуса патрульных катеров французской компании ОСЕА уже приняты для установки оборудования и тестирования систем.
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
Отмечается, что в октябре начнутся испытания на воде, а поставка первых катеров в Украине ожидается уже в декабре этого года.
Также планируется, что в 2022 году пограничники получат девять французских 32-х метровых катеров для усиления морской охраны.
Общая сумма контракта, как сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, составила 136,5 миллионов евро.
В целом, до 2024 года пограничники получат 20 патрульных катеров компании ОСЕА, пять из которых, согласно условиям контракта, будут построены в Украине компанией "Нибулон".
Кроме производства и поставок судов, проект включает систему сервисного обслуживания, подготовку членов экипажа и технического персонала, а также техническую поддержку в Украине.
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