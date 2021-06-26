В субботу, 26 июня, в восточной части Франции возле Страсбурга, в регионе Гранд-Эст около 05:00 по центральноевропейскому времени произошло землетрясение магнитудой 4,1.

Об этом свидетельствуют данные Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Эпицентр землетрясения находился примерно в 9 км к северо-востоку от Страсбурга. Толчки чувствовались по всей восточной Франции и в некоторых частях юго-западной Германии, Люксембурга и северной Швейцарии.

Сообщений о повреждении или жертвах землетрясения пока нет. В ближайшие дни возможны афтершоки.

По данным издания Le Monde, сегодняшние подземные толчки могли быть спровоцированы людьми. Минувшей зимой региональная администрация наложила запрет на проведение работ по возведению геотермальной ТЭЦ. Это произошло после целой серии сейсмических явлений, вызванных перераспределением давления подземных вод из-за строительства.

Все работы были остановлены, однако последствия вмешательства будут ощущаться до восстановления баланса, существовавшего до начала создания ТЭЦ, предупредили специалисты.

Напомним, в марте у берегов Барбадоса в Карибском море произошло подводное землетрясение магнитудой 5,5. Эпицентр подземных толчков находился в 135 км от города Крейн на Барбадосе, на глубине 10 км. Информации о погибших не поступало.

Также мы сообщали, что зимой на северо-востоке Японии в районе префектуры Фукусима произошло мощное морское землетрясение магнитудой 7,1 баллов. Эпицентр находился далеко от столицы, но подземные толчки ощущались даже в Токио, в зданиях падала мебель, срабатывали аварийные системы. По данным экспертов, была даже объявлена угроза ценами.