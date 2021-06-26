Казначейство Великобритании представило новую монету в память о принце Филиппе, муже королевы Елизаветы II, который умер в апреле в возрасте 99 лет.

Об этом сообщает Аssociated Рress.

Дизайн 5-фунтовой монеты был одобрен самим Филиппом еще в 2008 году. На ней изображен оригинальный портрет Филиппа, нарисованный художником Яном Ренком-Бродли.

Монета предназначена для коллекционирования или дарения, выпущенная ограниченным тиражом и не будет поступать в общий оборот.

Монета была выпущена на рынок в День вооруженных сил Великобритании. Филипп имел за плечами военно-морскую карьеру.

Монету можно будет приобрести на сайте Королевского монетного двора, а также в почтовых отделениях Великобритании и в специализированных магазинах по всему миру.

Супруг королевы Великобритании принц Филипп умер 9 апреля в возрасте 99 лет. По информации королевской семьи, он умер в Виндзорском замке. На похороны принц Гарри прилетел из США без своей супруги Меган Маркл.

Также мы рассказывали, что НБУ выпускает в оборот памятную монету в честь убитого на Донбассе оперного певца Слипака.