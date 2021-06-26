Семья убитого полицейским в США афроамериканца Джорджа Флойда, считает что приговор за убийство экс-копу Дереку Шовину - 22,5 лет тюремного заключения, слишком мягкий и наказание должно быть более строгим.

Об этом члены семьи сказали на пресс-конференции у здания суда.

Братья, племянник и бывшая девушка погибшего считают, что экс-полицейский, приговоренный к 22,5 годам тюремного заключения, заслуживает более жесткого наказания.

"Двадцать два с половиной года – это недостаточно...Мы отбываем пожизненное наказание, ведь Джорджа не вернуть....Я читаю, что (Шовин) тоже должен был получить пожизненное заключение", – сказал племянник Флойда Брэндон Уильямс.

Экс-возлюбленная погибшего Джорджа Флойда Кортни Росс выступила после суда на пресс-конференции и попросила жителей Миннеаполиса протестовать против приговора мирно.

"Вот здесь, этот 22-летний приговор, к которому они приговорили этого человека, - это пощечина. Мы отбываем пожизненное заключение, не имея его (Флойда) в нашей жизни. И это до смерти ранит меня", - сказал младший брат Флойда Родни.

В свою очередь родственники осужденного полицейского Дерека Шовина напротив - считают приговор излишне строгим. По словам матери бывшего полицейского, он - хороший человек, у которого большое сердце.

"Я считаю, что длительный приговор плохо повлияет на Дерека. Когда вы приговорили моего сына, вы также приговорили меня", - сказала мать бывшего полицейского, которую цитирует USA Today.

Напомним, 25 мая прошлого года 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда задушили во время ареста из-за поддельной банкноты в Миннеаполисе. После его задержания по США прошла волна протестов против расизма под лозунгами Black Lives Matter ("Жизни черных важны"). Задержавшего Флойда полицейского Дерека Шовина уволили и признали виновным в убийстве.

Уже 30 мая Шовина арестовали и предъявили ему обвинения в непредумышленном убийстве. Обвинение по делу были предъявлены в рекордно короткие для американского правосудия сроки.