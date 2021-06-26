Журналист Руслан Коцаба, на которого вчера напали националисты в Ивано-Франковске, в комментарии "Стране" рассказал, как себя чувствует.

"Я только что приехал из больницы, мне дали обезболивающее. Когда один глаз начинает болеть, то и второй автоматически закрывается и я слепну. Доктор сказала, что завтра будут принимать решение о стационаре. У меня химический ожог роговицы глаза, была такая "ядовитая" зеленка, что я до сих пор не могу ее ничем отмыть с некоторых участков кожи на руке. Я как символ "зелёной" власти. А так как химический ожог обширный, сказали, что глаз спасут, но чтобы спасти зрение, нужно будет повозиться. Возможно, глаз заживет, но не будет функционировать. Это особенности химического ожога. Завтра, наверное, буду ложиться в стационар", - сообщил "Стране" Коцаба.

Он добавил, что вчера опознал организаторов нападения. Это члены местного "Правого сектора" Андрея Дембицкого.

Напомним, по словам Коцабы на него напала группа националистов на Ивано-Франковском железнодорожном вокзале.

Также мы сообщали, что в начале года на Коцабу под судом в Коломые нападал "Правый сектор".