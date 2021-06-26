Немецкий посол в Украине Анка Фельдгузен рассказала, почему Германия не хочет представлять украинской стороне оружие.

Об этом она рассказала в интервью изданию "Зеркало недели".

По ее словам, немцы осторожно относятся к вопросу предоставления оружия Восточной Европе из-за воспитания с идеей, что "немецкого оружия здесь никогда не будет".

Она добавила, что "для Германии исторически Восточная Европа - особая часть мира, мы все были воспитаны с идеей, что немецких солдат, немецкого оружия здесь никогда не будет".

"Вчера (22 июня, - Ред.) была символическая дата - 80-летие нападения Германии на Советский Союз. Для нас все это очень сложно. И надо найти и в Бундестаге, и в правительстве большинство, чтобы изменить мнение относительно оружия для этого региона. Это действительно сложно", - сказала посол.

При этом на слова журналиста о том, что ФРГ продает оружие Египту и другим странам на Ближнем Востоке, участвующим в конфликте в Йемене, Фельдгузен сказала, что "это не Восточная Европа".

Напомним, ранее глава МИД Германии Хайко Маасом заявил, что его страна не станет поставлять оружие для Украины, потому что это может снизить эффективность нормандского формата.

Перед этим в одном из своих интервью президент Украины Владимир Зеленский заявил о желании получить от ФРГ военное оборудование и технику.