В Ровенской области в пятницу, 25 июня, пронеслась мощная пылевая буря.

Фото и видео непогоды очевидцы публикуют в соцсетях.

"Подписчики прислали видео, на котором засняли песчаную бурю под Ровно. На видео видно, как мощная туча с песком накрыла село Житин, что менее чем в 9 км от Ровно", - говорится в подписи к одному из видео.

Сообщается также, что ветер был настолько сильным, что срывал баннеры билбордов.

Ранее спасатели сообщили, когда пылевая буря уйдет из Киева.

В ГСЧС объяснили, что ухудшение в столице метеорологической видимости, что наблюдалось несколько дней назад, было вызвано выдуванием в южных районах России значительного количества грунта и перемещением воздушных масс на территорию Украины.

Также мы писали о том, как на Львов обрушилась настоящая буря, в результате чего были затоплены улицы и повалены десятки деревьев. Мэр просил горожан оставаться дома.

Как сообщил корреспондент "Страны", ливень с ураганным ветром сносил летние террасы и ломал деревья. Кроме того, в результате непогоды многие дома остались без электричества, упавшими деревьями придавлены автомобили.