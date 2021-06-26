Пыльная туча обрушилась на Ровенскую область, фото: t.me/insiderUKR

В Ровенской области в пятницу, 25 июня, пронеслась мощная пылевая буря.

Фото и видео непогоды очевидцы публикуют в соцсетях.

"Подписчики прислали видео, на котором засняли песчаную бурю под Ровно. На видео видно, как мощная туча с песком накрыла село Житин, что менее чем в 9 км от Ровно", - говорится в подписи к одному из видео.

Сообщается также, что ветер был настолько сильным, что срывал баннеры билбордов.

Село под Ровно накрыла мощная пыльная буря. Видео

Село под Ровно накрыла мощная пыльная буря. Видео

Ранее спасатели сообщили, когда пылевая буря уйдет из Киева.

В ГСЧС объяснили, что ухудшение в столице метеорологической видимости, что наблюдалось несколько дней назад, было вызвано выдуванием в южных районах России значительного количества грунта и перемещением воздушных масс на территорию Украины.

Также мы писали о том, как на Львов обрушилась настоящая буря, в результате чего были затоплены улицы и повалены десятки деревьев. Мэр просил горожан оставаться дома.

Как сообщил корреспондент "Страны", ливень с ураганным ветром сносил летние террасы и ломал деревья. Кроме того, в результате непогоды многие дома остались без электричества, упавшими деревьями придавлены автомобили.

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