В Мариуполе Донецкой области из окна 9-го этажа выпал трехлетний ребенок. В результате он скончался от полученных травм на месте.

Об этом сообщили в полиции региона.

Как рассказали правоохранители, трагедия произошла 25 июня в 14:40 в многоэтажке Кальмиусского района Мариуполя.

"По предварительной информации, мальчик оперся на москитную сетку и выпал из окна 9-го этажа. Травмы оказались несовместимыми с жизнью", - говорится в сообщении.

Кроме того, по предварительным данным, в момент падения из окна в комнате с ребенком находился его 15-летний брат.

Так, по данному факту возбуждено уголовное производство по предварительной квалификацией п.2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины - с пометкой "Несчастный случай".

Напомним, в двух разных городах под Одессой мальчик и девочка выпали из окон квартир.

Также сообщалось, что в Киеве двухлетний ребенок выпал из окна многоэтажки. Трагедия произошла в Святошинском районе столицы на улице Пушиной, 8.

Кроме того, ранее мы рассказывали, как на Закарпатье родители оставили годовалого ребенка старшим детям. В результате малыш выпал из коляски и умер.