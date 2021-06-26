В МИД России отреагировали на слова президент Украины Владимира Зеленского, который назвал выдачу российских паспортом жителям Донбасса нарушением Минских соглашений. В российском ведомстве назвали паспортизацию региона гуманитарным жестом.

Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, выдача гражданства РФ жителям Донбасса является гуманитарным жестом и прямым следствием того, что Украина не выполняет Минские соглашения.

"Мы не раз говорили, что предоставление жителям Донбасса российского гражданства является вынужденной гуманитарной мерой в условиях введенной Киевом социально-экономической и транспортной блокады региона, которую согласно Минским соглашениям он должен снять. Из-за того, что Киев этого не делает, жители Донецка и Луганска уже семь лет ущемляются в своих правах", - говорится в заявлении.

Кроме того, Захарова обратила внимание на то, что жители других регионов Украины в "больших количествах" получают паспорта Польши, Венгрии и Румынии.

"По разным оценкам, на руках у украинских граждан сейчас находится около 300 тыс. польских паспортов, 300 тыс. венгерских и 200 тыс. румынских. Сама Украина активно предоставляет гражданство жителям Приднестровья, у которых имеется около 120 тыс. украинских паспортов... Вызывает глубокое сожаление, что Президент Украины считает своих граждан, проживающих в условиях блокады на востоке страны и вынужденных приобретать гражданство России, хуже тех украинцев, которым разрешено получать гражданство других стран", - заявила Захарова.

Напомним, ранее сообщалось, что жителям "ДНР" с паспортами РФ разрешили получать пенсионный номер и госуслуги, не выезжая в Россию.

Также мы писали, что Зеленский назвал паспортизацию на Донбассе первым шагом к аннексии региона Россией.