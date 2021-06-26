Популярный мессенджер Telegram выпустил обновление. В приложении появилась возможность превращать голосовой чат в любой группе в групповой видеовызов.

Об этом сообщается в блоге Telegram.

"Новая опция доступна на любых устройствах: телефонах, планшетах, ноутбуках и компьютерах. Как говорят в приложении, теперь с его помощью можно будет проводить дистанционное обучение, деловые встречи или просто собираться компанией. Во время видеочата можно прикрепить видео одного из собеседников и оно может остаться на экране даже тогда, когда говорит другой", - сообщили разработчики.

Начать голосовой чат в группе может любой ее администратор, а количество присутствующих не ограничено. Правда, функцией видеовызова одновременно могут воспользоваться только 30 человек. В ближайшее время лимит хотят увеличить.

Кроме того, среди нововведений появилась возможность анимировать фоны и сообщения, а также демонстрировать экран в голосовых чатах групп.

Напомним, в марте Telegram обновил голосовые чаты, в них добавили фишки Clubhouse.

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