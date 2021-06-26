В Ровенской области произошло аварийное отключение четвертого энергоблока атомной электростанции. Инцидент произошел вчера вечером.

Об этом сообщает пресс-служба Ровенской АЭС.

"5 июня 2021 года в 19:39 отключен от сети энергоблок № 4 РАЭС (ВВЭР-1000) электрическими защитами с воздействием на отключение блочных выключателей со срабатыванием аварийной защиты (АЗ). Предварительная оценка уровня нарушения по международной шкале оценки ядерных событий INES – "ниже шкалы/уровня 0", - сообщили на станции.

Нарушения границ и условий безопасной эксплуатации энергоблока не было, а причиной отключения стало ложное формирование резервной дифференциальной защиты блока.

Напомним, в июне на Хмельницкой АЭС произошла аварийная остановка второго блока. Первый блок станции находился на капитальном ремонте. Радиационная обстановка на промышленной площадке и в прилегающих регионах не претерпевала изменений.

Также мы писали, что четвертый энергоблок Запорожской АЭС вывели в резерв. После этого рабочими в Запорожской АЭС остаются три энергоблока. Их суммарная мощность составляет 2890 МВт.