Британский эсминец прибыл в Батуми. Фото: Facebook

В порт Батуми в Грузии зашел эсминец военно-морского флота Великобритании HMS Defender, который не так давно попал в инцидент с российскими военными у берегов Крыма. Его встречали с музыкой и танцами.

"Мы рады принять в Батуми один из самых мощных эсминцев ВМС Великобритании HMS Defender. Соединенное Королевство продолжает работать с партнерами и союзниками для обеспечения безопасности в Черноморском регионе", - сообщила в  Facebook пресс-служба британского посольства в Грузии.

Пост посольства в Facebook

Как видно на кадрах, опубликованных СМИ, около десятка артистов начали исполнять грузинские национальные танцы под музыкальный аккомпанемент. Экипаж аплодирует им с борта военного судна.

Как мы писали, на днях российские военные заявили, что открыли предупредительный огонь по курсу британского эсминца "Дефендер" в Черном море в районе мыса Фиолент. После этого в Минобороны РФ был вызван британский военный атташе. 

Также мы писали о том, будут ли новые походы британцев на Крым после стрельбы у Севастополя.

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