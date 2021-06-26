На время празднования Дня Конституции Украины, спасатели перешли на усиленный режим работы. В готовности пребывает авиация ГСЧС.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"Работники ГСЧС будут нести усиленный мониторинг техногенной и пожарной опасности. Особую роль уделят объектам с массовым скоплением людей, на которых будут проводится мероприятия, связанные с празднованием Дня Конституции Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, Украину сегодня накроют грозы, шквальный ветер и град, в Киеве объявили первый уровень опасности. В северных, восточных, Тернопольской, Винницкой и Полтавской областях сегодня будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Также "Страна" писала, что в Украине из-за непогоды пострадали три человека. В Ровенской области травмирован один человек в результате молнии. Еще один получил травмы из-за падения шифера. Сейчас они находятся в больнице под присмотром врачей. Во Львовской области из-за непогоды пострадал один человек - он оказался жертвой падения дерева. От госпитализации пострадавший отказался.