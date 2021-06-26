В субботу, 26 июня, на Ялту снова обрушился сильный ливень. Неделю назад непогода уже привела к наводнению в этом городе аннексированного Крыма.

Об этом сообщает Telegram-канал "РИА Новости".

По данным агентства, сильный ливень с грозой начался около 13:00. Люди быстро начали покидать центр города, потоки воды текли по улицам и проезжей части.

Перед этим региональные спасатели объявили штормовое предупреждение.

Напомним, мощный циклон обрушился на аннексированный полуостров 17 июня. Тогда наводнение произошло в Керчи и нескольких населенных пунктах на востоке. Из-за этого в регионе ввели режим ЧС.

Спустя день ливень ударил по Ялте, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц и домов. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы "республики".

Также сообщалось, что под Ялтой сошли селевые потоки, от наводнения пострадали 18 человек.

Кроме того, после обильных осадков в Ялте, где произошло подтопление, местное водохранилище, питающее город, наполнилось 24,5 млн кубических метров воды, что превышает годовой запас.

Ранее "Страна" подробно писала, как на полуостров обрушилось наводнение и станет ли это решением проблем с водой.