Власти Сальвадора заявили, что раздадут жителям по 30 долларов в виде биткоинов в рамках инициативы, призванной повысить потребление жителями, работающими за границей.

Об этом сообщает Bloomberg.

Так, чтобы получить актив, нужно завести счет в национальном биткоин-кошельке Chivo. Покупатели смогут расплачиваться криптовалютой за товары, цены на которые указаны в долларах.

Одной из проблем республики, утверждают власти, является позиция Всемирного банка, который отказался содействовать в распространении криптовалюты.

Международный валютный фонд столкнулся с "макроэкономическими, финансовыми и правовыми проблемами" в связи с переходом Сальвадора на биткоин.

Напомним, "Страна" писала о том, что республика Сальвадор первой в мире признала биткоин легальным платежным средством. До этого в стране официальным платежным средством был только доллар США. Президент Сальвадора заявил, что максимальная капитализация биткоина составят 680 миллиардов долларов. После этого криптовалюта пошла в рост.

Позже власти страны заявили, что планируют майнить битокины с использованием энергии вулканов.