Утром в субботу, 26 июня, в Донецкой области автомобиль насмерть сбил дорожного рабочего, который в это время наносил разметку.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

"Предварительно установлено, что 26-летний водитель, управляя автомобилем Subaru Impreza, совершил наезд на 42-летнего пешехода, который проводил дорожные работы по нанесению дорожной разметки. От полученных травм пострадавший скончался", - рассказали правоохранители.

Инцидент произошел в 07:20 на автодороге Бахмут-Покровск-Михайловка в направлении города Константиновка. На месте сейчас работают следователи. Причина трагедии устанавливается.

"Предварительная правовая квалификация - по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами)", - сообщили в полиции.

В Донецкой области произошло смертельное ДТП. Фото: полиция

Напомним, в Донецкой области во время исполнения служебных обязанностей в ДТП погиб сотрудник сектора реагирования патрульной полиции Константин Колесников.

Также "Страна" писала, что в Донецкой области ночью машина влетела в отбойник, погибли 2 человека.