Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала носить медицинские маски даже тех граждан, которые вакцинировались от коронавируса или уже переболели.

Об этом заявила представитель ВОЗ Мелита Вуйнович, передает ТАСС.

"Даже если вы вакцинированы или переболели, надо носить маску. Потому что даже если человек, который вакцинировался, не заболеет, вирус все равно пройдет через его организм, станет умнее, и в какой-то момент этот вирус передается другому человеку - даже бессимптомно", - объяснила она.

Кроме того, в ВОЗ порекомендовали при ношении маски в жару пить больше жидкости, не передвигаться слишком быстро и делать передышки при возникновении чувства дискомфорта.

Напомним, ранее власти популярной среди туристов Греции с 24 июня отменили обязательное ношение масок на улице, а с 28 июня в стране перестанет действовать комендантский час.

Кроме того, сообщалось, что Германия может отказаться от обязательного ношения масок в общественных местах из-за снижения уровня инфицирования Covid-19.

Перед этим после массовой вакцинации от коронавируса обязательное ношение масок отменили и Израиле.