В Тернополе правоохранители разоблачили четырех человек, которые занимались подделкой справок с результатами ПЦР-тестов на коронавирус. Их они продавали по 200 - 500 гривен за штуку.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

"По данным следствия, двое жителей Тернополя под прикрытием "визового центра", предоставляющего услуги по трудоустройству граждан Украины за границей, организовали схему по изготовлению и реализации поддельных документов о результатах ПЦР-тестирования на Covid-19, якобы выданных лицензированным медицинским учреждением", - говорится в сообщении.

К процессу привлекались еще двое сообщников. В отношении фигурантов открыто производство по факту изготовления поддельных голографических защитных элементов, подделки документов и их сбыта (ч. 1 ст. 199, ч. 3 ст. 358 УК Украины).

Стоимость одной поддельной справки колебалась от 200 до 500 грн. Фальсифицированные документы использовались для беспрепятственного пересечения границы.

Во время обысков силовики обнаружили десятки готовых поддельных справок, бланков и средств для изготовления фейковых документов.

Силовики разоблачили схему подделки ПЦР-тестов. Фото: Офис генпрокурора

Напомним, в Украине, пока страна находится в "зеленой" зоне эпидемической опасности, отменили обязательное требование о наличии отрицательного ПЦР-теста на коронавирус или самоизоляции после возвращения в страну из-за границы.

Также сообщалось, что в Черкассах юрист организовала схему продажи поддельных результатов ПЦР-тестов для выезда за границу.