Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен, комментируя перспективу членства нашей страны в НАТО, заявила, что все боятся быть с Россией в прямой войне.

Об этом она рассказала в интервью изданию "Зеркалу недели".

"В НАТО сотрудничают 30 государств, и это консенсусная организация. Этот консенсус нужно найти. Я думаю, что Украина имеет очень влиятельных партнеров, которые поддерживают украинские амбиции стать членом НАТО. Но это произойдет не завтра, поскольку, как я уже сказала, это будет политическое решение. У НАТО всегда были проблемы со странами, где идет война. Безусловно. Потому что одно из преимуществ НАТО - пятая статья Вашингтонского договора. И все боятся быть с Россией в прямой войне", - сказала она.

Отметим, что упомянутая послом статья Вашингтонского договора предусматривает деятельность НАТО для достижения самой важной цели — обеспечения защиты политическими, а при необходимости и военными средствами безопасности и свободы государств-членов.

Напомним, спикер парламента Дмитрий Разумков недавно заявил, что Украина не станет членом НАТО в ближайший год.

Также мы писали о том, что сказали об Украине на саммите НАТО, который прошел в июне.