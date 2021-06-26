Государственная программа вакцинации трудовых коллективов, которая стартовала в Украине на этой неделе, не распространяется на заведения общественного питания.

Об этом "Стране" рассказал президент Украинской ресторанной ассоциации Сергей Трахачев.

"Мы обращались в Минздрав. Нам заявили, что никакой вакцинации для предприятий общественного питания нет. Ресторанная отрасль игнорируется государством полностью. Нас нет в карте вакцинации - это прямой ответ одного из замминистра здравоохранения. Наши аргументы и доводы, что нас же закрывали на карантин, потому что мы очень "заразные", а школы и транспорт, по их логике, абсолютно безопасны, не сработали. Хотя предприятия общественного питания нужно в первую очередь вакцинировать. Но такого желания и такой логики у государства нет", - заявил "Стране" Сергей Трахачев.

Президент УРА добавил, что единственная возможность в данный момент ресторанам вакцинировать сотрудников – искать вакцины по своим неофициальным каналам.

"Я предполагаю, что в тех регионах, где план вакцинации вообще не выполняется, вакцины доступны для всех, и для ресторанов тоже. А вот там, где желающих привиться больше и вакцин совсем мало - вакцинация недоступна. Официально рестораны не могут вакцинироваться, неофициально - в некоторых регионах, в принципе, такая возможность есть", - рассказал "Стране" Сергей Трахачов.

В распоряжении "Страны" также имеется обращение Украинской ресторанной ассоциации к министру здравоохранения Украины с требованием включить заведения общепита в программу вакцинации трудовых коллективов. Однако пока что на заявления рестораторов в правительстве не реагируют.

Напомним, в Украине открыли уже 130 центров массовой вакцинации, которые работают по выходным. Там прививку могут сделать вставшие в очередь в приложении "Дия" украинцы.

Также мы писали о том, что в Украине уже начался четвертый этап вакцинации. Во время него будут прививать людей в возрасте 60+, заключенных, персонал тюрем и СИЗО, а также людей возрастом 18-59 лет с хроническими заболеваниями.