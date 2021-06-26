В субботу, 26 июня, в западных, северных и южных областях Украины пройдут ливни со шквальным ветром. В Киеве сегодня днем ожидаются грозы.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

На западе страны сегодня ожидаются грозовые дожди и похолодание. Температура опустится до +24...+28 градусов. После захода солнца столбики термометров покажут +18...+21.

Похожая картина будет и на севере Украины. Здесь прогнозируют до +35 градусов днем и около +19...+23 ночью. Ожидаются дожди с грозами.

Грозовые дожди сегодня накроют южные регионы. При этом днем там ожидается до +33 градусов. А ночью будет около +20...+22. На востоке сегодня будет тепло и сухо. Здесь воздух прогреется до +33...+35 градусов.

В северных, восточных, Тернопольской, Винницкой и Полтавской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В Киеве сегодня синоптики прогнозируют грозу и дожди. В связи с этим объявлен I уровень опасности "желтый". Жителям столицы рекомендуют закрыть окна.

Напомним, в Закарпатье аномальная жара побила 130-летний рекорд и достигла +39,8 градусов.

Также мы писали о том, что в Киеве также зафиксировали рекордную жару. 23 июня температура воздуха в столице поднялась до +33,7 градусов, превысив предыдущий рекорд для этого дня в 1946 году.