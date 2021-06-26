Вечером в пятницу, 25 июня, 184 украинца, которые застряли в Греции из-за проблем с туристическим оператором, вылетели в Киев.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в Твиттере.

"184 гражданина Украины, из которых 41 ребенок, только что вылетели из Салоник в Киев. Как обещали, возвращаем украинцев, которые застряли в Греции", - написал министр.

По его словам, скоро должны состояться еще два рейса.

"Хорошая работа наших дипломатов в Греции с туроператорами, греческими властями и другими причастными", - добавил Кулеба.

Напомним, ранее греческая туристическая компания Mouzenidis Travel сообщила, что приостановила свою работу. Из-за этого в Греции застряли полтысячи украинских граждан.

В компании рассказали, что были вынуждены прекратить работу и начать процесс консолидации бизнеса, а также реструктуризировать долги перед кредиторами. В связи с этим в МИД сообщили, что 25-26 июня должны состояться авиарейсы по маршрутам Салоники-Киев, Салоники-Львов и Ираклион-Киев, которыми в Украину сможет вернуться более 500 граждан.

Также сообщалось, что в середине июня Украина вернула из Беларуси пятерых застрявших там пациентов.