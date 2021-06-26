В субботу, 26 июня, в Украине поезда"Укрзализныци" опаздывают из-за непогоды, которая накрыла страну накануне.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба компании.

В частности, задерживаются следующие поезда:

№ 4 Ужгород - Запорожье (задержка составила 4 часа 13 минут);

№ 232 Ивано-Франковск - Геническ (задержка составила 3 часа);

№ 58 Ковель - Одесса (задержка составила 3 часа);

№ 8 Черновцы - Киев (задержка составила 2 часа);

№ 16 Рахов - Харьков (задержка составила 1 час 33 минуты);

№ 141 Бахмут - Львов (задержка составила 1 час 30 минут);

№ 98 Ковель - Киев (задержка составила 1 час 24 минуты);

№ 243 Киев - Рахов (задержка составила 1 час 16 минут);

№ 146 Ужгород - Львов (задержка составила 50 минут);

№ 215 Черкассы - Ужгород (задержка составила 1 час);

№ 13 Киев - Солотвино (задержка составила 1 час);

№ 70 Львов - Мариуполь (задержка составила 38 минут);

№ 29 Киев - Ужгород (задержка составила 1 час);

№ 49 Киев - Трускавец (задержка составила 1 час);

№ 82 Киев - Ужгород (задержка составила 54 минуты).

Напомним, по состоянию на утро субботы, 26 июня, в Украине из-за непогоды почти тысяча населенных пунктов осталась без света.

Также "Страна" рассказывала, что в Украине из-за непогоды пострадал один житель Львовской и два жителя Ровенской областей.