В Украине из-за непогоды задерживаются более десятка поездов. Список
В субботу, 26 июня, в Украине поезда"Укрзализныци" опаздывают из-за непогоды, которая накрыла страну накануне.
Об этом в Facebook сообщает пресс-служба компании.
В частности, задерживаются следующие поезда:
- № 4 Ужгород - Запорожье (задержка составила 4 часа 13 минут);
- № 232 Ивано-Франковск - Геническ (задержка составила 3 часа);
- № 58 Ковель - Одесса (задержка составила 3 часа);
- № 8 Черновцы - Киев (задержка составила 2 часа);
- № 16 Рахов - Харьков (задержка составила 1 час 33 минуты);
- № 141 Бахмут - Львов (задержка составила 1 час 30 минут);
- № 98 Ковель - Киев (задержка составила 1 час 24 минуты);
- № 243 Киев - Рахов (задержка составила 1 час 16 минут);
- № 146 Ужгород - Львов (задержка составила 50 минут);
- № 215 Черкассы - Ужгород (задержка составила 1 час);
- № 13 Киев - Солотвино (задержка составила 1 час);
- № 70 Львов - Мариуполь (задержка составила 38 минут);
- № 29 Киев - Ужгород (задержка составила 1 час);
- № 49 Киев - Трускавец (задержка составила 1 час);
- № 82 Киев - Ужгород (задержка составила 54 минуты).
Напомним, по состоянию на утро субботы, 26 июня, в Украине из-за непогоды почти тысяча населенных пунктов осталась без света.
Также "Страна" рассказывала, что в Украине из-за непогоды пострадал один житель Львовской и два жителя Ровенской областей.
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