Верховная Рада утвердила скандальный законопроект № 5309, который посвящен госзакупкам. В нем депутаты спрятали нормы, которые касаются совсем другой сферы – управления активами, изъятыми при расследовании уголовных производств.

Речь идет об активах, которыми управляет АРМА – Национальное агентство по розыску и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

АРМА известна многочисленными скандалами, связанными с непрозрачными процедурами управления имуществом, изъятым при расследовании уголовных дел. Это, к примеру, активы Сергея Курченко, беглого олигарха времен Януковича. У него изъяли и передали в управление АРМА такие активы как "Украинские медиа-холдинг", Херсонский нефтеперерабатывающий завод и множество других.

Теперь, согласно новому закону, изъятие активов может стать еще более "беспредельным". Депутаты ввели упрощенный порядок изъятия и передачи в управление активов предприятий тепло-, энерго-, электро-, водоснабжения, водоотведения, поставки природного газа, а также оборонно-промышленного комплекса и авиастроительной отрасли.

Эти активы АРМА будет передавать в управление гос- и другим предприятиям с более чем 50-процентной долей госсобственности. Видимо, речь идет о структурах НАК "Нефтегаз Украины" и "Укроборонпрома".

По новой упрощенной процедуре Кабмин должен передать изъятые активы новым управляющим в течение пяти дней. Это будет делаться под предлогом обеспечения непрерывной работы инфраструктурных и оборонных объектов.

Подробнее о том, что еще подразумевает этот законопроект и с помощью него у Зеленского готовятся заработать на Дне независимости, читайте в нашем материале.

Напомним, ранее Кабмин объяснил, куда пойдут 5,4 млрд грн, выделенных на 30-летие независимости Украины.