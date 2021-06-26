Американская корпорация Microsoft заявила о новой кибератаке, к которой причастна группировка Nobelium. Речь идет о пользователях компании в 36 странах мира.

Об этом говорится в блоге компании.

Так, большинство атак оказались безуспешными. Было выявлено только три учреждения, к аккаунтам которых хакеры сумели получить доступ. Сейчас с ними разбираются сотрудники компании.

"Центр аналитики угроз Microsoft отслеживает новые действия злоумышленника Nobelium. Наше расследование используемых методов и тактик продолжается", - говорится в сообщении.

Согласно данным Microsoft, атаки осуществлялись на IT-компании (57%), правительственные учреждения (20%) и неправительственные организации. Активность была зафиксирована в США (45%), Великобритании (10%), Германии, Канаде. Всего пострадали 36 стран.

Напомним, власти Соединенных Штатов оценивают участившиеся кибератаки на американские компании как угрозу национальной безопасности. В связи с этим в правительстве рассматривают возможность наступательных киберопераций против российских хакеров.

Ранее мы рассказывали, что в США обвинили группировку DarkSide, связанную с Россией, в хакерской атаке на трубопровод Colonial Pipeline.