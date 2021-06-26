Лидер немецкой партии "Альтернатива для Германии", депутат бундестага Тино Крупалла считает безумием идею о компенсациях Украине из-за запуска "Северного потока-2".

Об этом он рассказал в интервью "РИА Новости".

По его словам, Россия не обязана платить транзитные сборы, если она не использует облагаемые этими сборами маршруты, так как это недопустимо с экономической точки зрения.

"То, что стране, которая больше не предоставляет транзит, должна выплачиваться компенсация, я считаю это настоящим безумием... И я не могу себе представить ничего подобного, чтобы Россия могла бы или должна была бы их выплачивать", - сказал Крупалла.

Напомним, ранее мы писали о том, что американские и немецкие власти собираются договориться об обязательствах по укреплению энергетической инфраструктуры Украины и компенсации транзитных сборов, которые она может потерять из-за запуска "Северного потока-2". В Берлине и Вашингтоне хотят договориться о сделке к августу

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова вести переговоры о компенсации за потери поступлений от транзита газа после того, как будет запущен газопровод "Северный поток-2".