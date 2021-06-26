В ночь на субботу, 26 июня, в Донецкой области произошла авария – машина на скорости влетела в отбойник и вылетела с проезжей части. В результате инцидента погибли два человека, еще один пострадал.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"26 июня в 01:21 диспетчер Службы спасения "101" получил сообщение о дорожно-транспортном происшествии по адресу: Покровский район, район города Покровск, 374-й километр автодороги М-04 (Знаменка - Луганск - Изварино)", - рассказали спасатели.

Также в ГСЧС рассказали, что на место инцидента выехали спасатели 9-го Государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления.

По прибытию к месту вызова пожарно-спасательного подразделения было установлено, что легковой автомобиль "Тойота Камри" на скорости сбил отбойник и выехал с проезжей части дороги. В результате происшествия погибло 2 человека, один пострадал (женщина, 1995 г.р.), еще 2 человека не пострадали", - сообщили спасатели.

Сейчас устанавливаются обстоятельства и причины трагедии.

ДТП в Донецкой области. Фото: ГСЧС Украины

Напомним, в Донецкой области во время исполнения служебных обязанностей в ДТП погиб сотрудник сектора реагирования патрульной полиции Константин Колесников.

Также "Страна" писала, что в Донецкой области на железнодорожном нерегулируемом переезде в с. Новоселовка Покровского района легковой автомобиль столкнулся с поездом "Скотоватая - Славянск". В результате водитель авто скончался.