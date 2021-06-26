Инцидент с предупредительной стрельбой российских военных в сторону британского эсминца "Дефендер", который шел у берегов Крыма, спустя несколько дней оброс комментариями и интерпретациями.

В России случай назвали сознательной провокацией Лондона, в Украине - нарушением международного права со стороны Москвы.

Но реакции этих сторон были выдержаны в традиционном стиле. Куда интереснее звучала позиция Великобритании.

Сначала там заявили, что никакой конфронтации и предупредительной стрельбы не было. А потом признали ее факт, заявив, что продолжат ходить у берегов Крыма, несмотря на произошедшее. То есть признав по сути провокацию.

Проследили, как менялась риторика британцев после инцидента в Крыму и анализировали, ждать ли новых подобных акций.

Что произошло у мыса Фиолент

23 июня британский эсминец "Defender" возвращался из порта в Одессе, куда он прибыл 18 июня. Возле мыса Фиолент, в районе Севастополя, произошел неожиданный инцидент.

В российском Минобороны заявили, что британский борт углубился в территориальные воды Крыма на три километра. После этого патрульный катер совершил несколько предупредительных выстрелов, а боевой самолет сбросил авиабомбы впереди по курсу эсминца.

В России действия эсминца расценили как провокацию и создание основы для международного скандала. В Минобороны РФ вызвали британского военного атташе.

Маршрут британского "Дефендера"

Британское правительство заявило, что никаких предупредительных выстрелов или сброса авиабомб не было, как и конфронтации в море, и что корабль совершал мирный проход по международному судоходному маршруту.

Минобороны Украины назвало ситуацию с британским эсминцем "вооруженным инцидентом", который произошел в украинских территориальных водах.

Официальное видео стрельбы Россия не публиковала. Но телеканал BBC обнародовал видео с борта британского эсминца, на котором слышно, как по радио российские военные просят экипаж эсминца сменить курс, предупреждая, что в противном случае откроют огонь.

После этого слышны звуки, похожие на звуки предупредительных выстрелов. На видео сообщают, что выстрелы действительно были, но были произведены далеко от британского корабля. Также на видео запечатлен проход над эсминцем российских бомбардировщиков.

Корреспондент BBC рассказал, что "Defender" намеренно собирался углубиться на 19 км в территориальные воды Крыма, поскольку капитан настаивал, что это единственно возможный безопасный проход в этом районе.

Как менялись официальные заявления британцев

Первые заявления Великобритании были такими: корабль совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом. Никакой конфронтации не было, а стрельба, это, вероятно, учения, которые проводили россияне где-то в Крыму.

"Мы полагаем, что русские проводили учения по артиллерийской стрельбе в Черном море и заранее предупредили морское сообщество о своей деятельности. В HMS Defender не стреляли, и мы не признаем утверждения о том, что на его пути сбрасывали бомбы. Предупредительных выстрелов по HMS Defender не производилось.

Корабль ВМС Великобритании совершает мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом" - заявили в Минобороны Великобритании.

То есть в Британии признали, что эсминец подходил к полуострову. Но вот во взглядах, где проходит черта российской границы, британцы и русские не сошлись. Фраза "в соответствии с международным правом" означает, что в Лондоне поход эсминца к берегам Крыма воспринимали, как передвижение в территориальных водах Украины.

Иными словами, границу, которую РФ считает своей, англичане пересекли.

Интересно, что сразу после этого капитан британского эсминца Винсент Оуэн подтвердил журналистам, что судно береговой охраны РФ открывало огонь около берегов аннексированного Крыма во время инцидента в среду, 23 июня.

"За свою 21-летнюю карьеру я впервые так близко подошел к российским кораблям. Я предполагаю, что огонь вел один из кораблей береговой охраны. Мы вели себя уверенно, не вступали в конфронтацию и использовали свое право продолжать мирный проход через международные воды по признанному судоходному маршруту", - заявил Оуэн газете Daily Mail.

После этого официальные ведомства повторили позицию, что корабль шел через воды Украины, а в России это не так поняли.

В посольстве Великобритании в России, повторили позицию о том, что британский эсминец совершал мирных проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом. Описанные российской стороной события назвали неточными.

"По эсминцу Defender не было произведено никаких выстрелов. Корабль Королевских военно-морских сил совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом. Описание этих событий российской стороной является неточным", - говорится в сообщении.

Однако, как видим из сообщений капитана эсминца, да и британской государственной телерадиокомпании - выстрелы были.

Но такую же формулировку повторил и глава Минобороны королевства Бен Уоллес.

"Корабль ВМС Великобритании совершал мирный проход через территориальные воды Украины. Мы делали это в соответствии с международным правом", - сказал министр журналистам.

Кроме того, он напомнил, что королевский флот всегда будет соблюдать международное морское право и ему не будет оказано препятствий в мирном переходе. Сообщения России он назвал неправдивыми.

"Дезинформация - это то, что приходит и уходит с Россией. Это то, что мы наблюдаем регулярно. Мы не удивлены этим, мы готовы к этому", - заявил Уоллес.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон после инцидента сказал, что отношения с Россией были и хуже, чем сейчас. Также он напомнил, что Великобритания и ее союзники не признают Крым территорией России после аннексии полуострова в 2014 году, а инцидент с эсминцем показал растущую напряженность между напряженность между королевством и РФ.

"Мы не признаем аннексию Крыма Россией - она была незаконна. Это украинские воды, и было совершенно правильно использовать их на пути из пункта А в пункт Б" - сказал премьер.

Также Джонсон заявил, что Королевский военно-морской флот продолжит ходить у берегов Крыма, несмотря на инцидент с британским эсминцем Defender.

При этом в Британии звучали и голоса, считающие неоправданной браваду у берегов Крыма.

Начальник штаба обороны Великобритании генерал сэр Ник Картер заявил, что "просчет в игре в кошки-мышки с Россией" может привести к полномасштабной войне и что риск "неоправданной эскалации конфликта" с участием Великобритании - это "то, что не дает спать по ночам".

Британские СМИ написали, что маршрут прохода эсминца вблизи Крыма был разработан и предложен министром обороны Великобритании Беном Уоллесом, но против этого выступил глава британского МИД Доминик Рааб. Тогда решение вопроса было передано премьеру Борису Джонсону и он поддержал проход корабля у берегов Крыма.

Что означают все эти заявления?

Итак британцы признают, что вошли в территориальные воды Украины, которые Россия считает своими и ведет пограничную охрану.

Очевидно, что королевские моряки понимали, что российские пограничники отреагируют. То есть это была открытая провокация.

С какой целью - второй вопрос. Как минимум протестировать уровень реагирования российских военных. Как максимум - повысить градус напряженности вокруг РФ и сорвать любые перспективные договоренности между Россией, США и Европой. В том числе по Украине.

Кстати, раз англичане пошли курсом через Крым, де-юре украинский, то курс иностранному кораблю должны были согласовать украинские власти. То есть о провокации в Киеве знали и действовали с Лондоном в связке.

Детальнее о том, в чем смысл британской игры на украинском поле и как это связано с инцидентом у берегов Крыма, "Страна" уже рассказывала.

Но, признавая факт провокации, на уровне министерств и выше британцы почему-то не педалируют историю с выстрелами.

Поскольку тогда придется признать, что флот "владычицы морей" вынужден был отойти после стрельбы в воздух со стороны конкурирующей державы. Хотя если британцы не признают российской принадлежности Крыма, то могли бы никуда и не отходить. Будучи, с их точки зрения, в своем праве.

С чем и связана некоторая путаница в заявлениях Лондона. Там явно хотят сохранить лицо. Поэтому и следуют угрожающие обещания и дальше "ходить на Крым".

Впрочем, далеко не факт, что попытка номер два последует в скором времени.

В Украине после керченского инцидента тоже обещали снова отправить корабли в пролив, но так этого и не сделали. Поскольку если дальше повышать ставки, ситуация может выйти из-под контроля, и Россия откроет огонь на поражение. Чему вряд ли обрадуется блок НАТО, который никакой войны с Москвой в ближайшей перспективе не планирует.