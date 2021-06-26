Американский миллиардер и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что распродал всю недвижимость и теперь переезжает в домик за 50 тысяч долларов. Он арендует его у космической компании SpaceX.

Об этом он рассказал в Twitter.

Так, новый дом бизнесмена состоит из блоков быстровозводимого жилья, а его площадь составляет 37 квадратных метров. Маск уже назвал это "основным и единственным" своим домом.

"Мой основной дом - это буквально лачуга за полсотни тысяч долларов в Бока-Чика, на Starbase, который я арендую у SpaceX. Это довольно круто", - рассказал он.

Напомним, после того как основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск выступил в качестве приглашенного ведущего в юмористической передаче Saturday Night Live (SNL) на американском канале NBC, его состояние сократилось на $20,5 млрд.

Также мы рассказывали, что основатель компаний Tesla и SpaceX американский миллиардер Илон Маск отдал предпочтение криптовалюте, выбирая между ней и фиатными деньгами. Предпринимать также заявил, что между фиатными деньгами и криптовалютой начался настоящий баттл.