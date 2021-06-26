Американский исполнитель Мэрилин Мэнсон заявил, что готов сдаться полиции из-за обвинений в нападении на видеооператора в 2019 году.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на правоохранителей.

Так, певец должен явится в полицию Лос-Анджелеса. Но пока неясно, когда именно это произойдет. Как рассказал глава полиции Гилфорда Энтони Бин Бёрпи, певцу грозит до одного года лишения свободы и около $2 тысяч штрафа.

Напомним, что полиция в штате Нью-Гэмпшир выдала ордер на арест Мэнсона. Певца обвиняют в нападении на видеооператора во время концерта в городе Гилфорд в 2019 году. Также в суде уточнили, что обвинения, инкриминируемые исполнителю, не носят сексуального характера.

До этого "Страна" писала, что рок-певца Мэрилина Мэнсона обвинили в изнасиловании. Иск подала женщина, которая утверждает, что встречалась с певцом более 10 лет назад. Женщина утверждает, что рокер изнасиловал ее и совершал в отношении нее насилие еще несколько раз во время их отношений в 2011 году.

Как сообщала "Страна", Мэрилина Мэнсона обвинила в насилии трансгендерная стилистка.