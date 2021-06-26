NASA официально подтвердило наличие косвенных доказательств, которые указывают на существование жизни на Титане.

Об этом говорится в сообщении на сайте НАСА.

Так, в атмосфере планеты был найден винилацианид — органическое соединение, благодаря которому живые существа могут выживать в мире метановых озер.

Сенсационную новость на Землю передал исследовательский зонд "Кассини" еще в июле прошлого года. За год ученые провели дополнительные тесты, чтобы полностью исключить ошибки.

Как известно, винилацианид служит неким аналогом земных молекул фосфолипидов, формирующих частично проницаемые клеточные мембраны — без них жизнь была бы просто невозможна. Теперь химики утверждают, что метановые озера Титана являются родным домом для миллиардов одноклеточных микроорганизмов, а значит, теоретически, там есть и более сложные существа.

Напомним, ранее в NASA впервые показали готовую суперракету, на которой астронавты в этом десятилетии полетят на Луну.

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