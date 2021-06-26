По состоянию на утро субботы, 26 июня, в Украине из-за непогоды пострадал один житель Львовской и два жителя Ровенской областей.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Так, в Ровенской области травмирован один человек в результате молнии. Еще один получил травмы из-за падения шифера. Сейчас они находятся в больнице под присмотром врачей.

Во Львовской области из-за непогоды пострадал один человек - он оказался жертвой падения дерева. От госпитализации пострадавший отказался.

Согласно информации ГСЧС, в Ровенской области спасатели выезжали 11 раз, чтобы разрезать и убрать 180 поваленных деревьев. Частично повреждены 13 жилых домов.

Напомним, по состоянию на утро субботы, 26 июня, в Украине из-за непогоды почти тысяча населенных пунктов осталась без света.

Ранее мы писали, что во Львове 25 июня из-за сильной бури в городе остановили трамваи и троллейбусы. Горожане сообщали об упавших деревья и оборванных линиях электропередач. По словам жителей Львова, ливень затопил часть улицы Сахарова - ближе к ее пересечению с улицей Коперника. К счастью, люди не пострадали.