Американские и немецкие власти собираются договориться об обязательствах по укреплению энергетической инфраструктуры Украины и компенсации транзитных сборов, которые она может потерять из-за запуска "Северного потока-2".

Об этом пишет Bloomberg.

Кроме того, стороны изучают способы усиления "сдерживания российской агрессии с помощью угрозы санкций".

Сообщается, что в Берлине и Вашингтоне хотят договориться о сделке, которая ослабит геополитические выгоды Москвы после завершения строительства газопровода, к августу, то есть, к планируемому визиту в Белый дом канцлера Германии Ангелы Меркель.

Между тем, в среду, 23 июня, в Берлине госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что обе стороны говорили о способах "гарантий того, что Россия не сможет использовать энергетику в качестве инструмента принуждения, направленного против Украины или кого-либо еще".

"Мы полны решимости посмотреть, сможем ли мы извлечь что-то положительное из сложной ситуации, которую мы унаследовали", - сказал Блинкен, добавив, что США хотят "сделать все возможное, чтобы убедиться, что в конечном итоге энергетическая безопасность Европы будет не подорвана, а фактически укреплена". То же самое, по его словам, касается и Украины.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский связал постройку "Северного потока-2" с принуждением к прямому диалогу с Донбассом.

Также мы писали, что Украина и Польша считают, что "Северный поток-2" несет угрозу обеим странам и Европе в целом.