Американский фармрегулятор FDA сообщил, что сопроводительная документация к вакцинам Pfizer и Moderna была обновлена. В список побочных эффектов препаратов добавили предупреждения о редком побочном эффекте в виде миокарда или перикардита.

Об этом сообщает Reuters.

Миокард – воспалительное заболевание сердечной мышцы миокарда. А перикардит – воспалительное поражение серозной оболочки сердца.

Теперь в сопроводительных документах говорится о том, что после прививки имеется небольшой риск развития таких заболеваний. В частности, после введения второй дозы вакцины.

На триста миллионов доз вакцин Pfizer и Moderna, которые использовались в США, всего зарегистрировано около 1 200 случаев миокардита и перикардита. Около трехсот человек были госпитализированы.

В начале июня "Страна" писала, что в Израиле зафиксировали десятки случаев миокардита среди получивших вторую прививку препаратом Pfizer граждан. В основном это коснулось молодых людей в возрасте до 30 лет.

Напомним, Европейский регулятор считает безопасным и эффективным смешивание вакцин от коронавируса.