Кабинет министров Украины одобрил концепцию реализации проекта "Президентский университет", предложенную Владимиром Зеленским.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

Также Кабмин распорядился образовать рабочую группу, в которую, согласно приложению, войдут глава Офиса президента, ряд министров, заместителей министров и вице-премьеров.

Кроме того, правительство поручило Минобразования вместе с заинтересованными центральными органами исполнительной власти разработать и в установленном порядке подать в двухнедельный срок план мероприятий по реализации концепции.

Также Министерство образования и науки должно принять меры по созданию в структуре Украинского института научно-технической экспертизы и информации отдельного структурного подразделения - Центра специальных проектов с целью реализации проекта "Президентский университет".

Напомним, Владимир Зеленский собирается построить "Президентский университет" будущего. Там планируют готовить специалистов по информационной, кибербезопасности, искусственному интеллекту и аэрокосмосу. Обучение будет бесплатным, но при условии, что выпускники вуза останутся работать в Украине.

Ранее министр образования Шкарлет рассказал, какие зарплаты будут в университете будущего Зеленского.